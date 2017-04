Universidade Aberta do Brasil promove aula inaugural no Polo Itapevi

Na manhã deste sábado (8), a Universidade Aberta do Brasil Polo Itapevi (UAB) promoveu a aula inaugural do curso semipresencial de pós-graduação em Gestão Pública Municipal. O evento foi realizado na Secretaria de Educação e Cultura e a iniciativa conta com a parceria da Prefeitura. Cerca de 100 pessoas participaram da primeira aula do curso.

O curso de Gestão Pública Municipal será ministrado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UFTPR). A turma conta com 50 estudantes inscritos e tem duração média de um ano e maio até dois anos e meio. A Universidade Aberta de Itapevi conta com aproximadamente 300 estudantes matriculados em todos os cursos oferecidos. Após concluído os cursos, os estudantes recebem o certificado, que tem reconhecimento e validade do Ministério da Educação.

O Polo UAB Itapevi está instalado no Centro Municipal de Formação dos Professores (Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 - Centro). Em parceria com as universidades, a UAB possui instalações e equipamentos modernos e também está preparada para oferecer cursos de formação continuada para os profissionais da Educação do município.

A UABrasil é um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária, por meio do uso da metodologia da educação a distância.

O professor da UFTPR, Ricardo Torres, representou o coordenador Geral da UAB Prof. César Cardoso e falou sobre a importância de focar nos estudos. "Gostaria de agradecer a presença de todos e parabenizar pela infraestrutura física da Secretaria de Educação de Itapevi, que oferece boa acolhida para as aulas presenciais em módulos de vídeo-aula", explicou.

Durante a aula inaugural, a professora Gabriela Campos representou o coordenador de cursos da UAB, João Mansano Neto. "Queremos recebê-los e sempre que possível oferecer cursos de qualidade para qualificarmos a educação em modalidades de ensino à distância e semipresencial", comentou.

A secretaria de Educação e Cultura, Virginia Soares, também deu as boas-vindas aos estudantes. "Aproveitem as oportunidades. Conheço muitas pessoas que realizaram o curso e foram bem-sucedidas. Muitas colhem bons frutos de seus estudos", comentou.

O estudante do curso de Gestão Pública Municipal, Daniel Matteelli Galdino (30), servidor público da Prefeitura de São Paulo, está entusiasmado com as aulas. “Será mais uma forma rápida e eficiente de se qualificar e também sonhar em ministrar aulas futuramente”, comentou.

Mais informações sobre os cursos oferecidos pela UAB Polo Itapevi pelos telefones 4142-7854 e 4143-8400 (Ramal 235) ou pelo site http://www.capes.gov.br/uab.

Segunda aula

No período da tarde, a Universidade Aberta do Brasil Polo Itapevi promoveu a aula inaugural do curso de especialização em Ciências. A turma formada por 30 estudantes também obterá certificação em um prazo médio de um ano e meio a dois anos.

O professor Dr. Ismael Costa, também da Universidade Tecnológica do Paraná, apresentou a proposta da UAB, os módulos iniciais do curso, bem como os critérios de avaliação. "É importante que todos saibam que os cursos oferecidos pela UAB são certificados e reconhecidos pelo MEC. Este é um sinal de qualidade e de segurança para aqueles que procuram credibilidade na instituição. Itapevi estará sempre receptiva para sediar nossas aulas presenciais", finalizou.

Saiba mais sobre a Universidade Aberta

A Prefeitura de Itapevi firmou convênio em 2006 com o MEC (Ministério da Educação) para oferecer cursos de nível superior e pós-graduação vinculados as mais renomadas universidades públicas do Brasil, como: UFSCAR (Universidade Federal de São Carlos), UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto), UNESP (Universidade Estadual do Estado de São Paulo), UTFPR, Unifesp (Universidade Federal do Estado de São Paulo), UFABC (Universidade Federal do ABC), além dos cursos técnicos.

Com as atividades iniciadas em 2007, o Polo já ofereceu mais de 1,3 mil vagas nos cursos de graduação e licenciatura - Administração Pública, Pedagogia, Sistema de Informação, Matemática e Educação Musical.

Já foram oferecidas também mais de 500 vagas para cursos de especialização, atualização profissional e pós-graduação e mais de 1,2 mil vagas para os cursos de E-tec Brasil (Escola Técnica Aberta do Brasil).

A UAB é uma iniciativa encabeçada pelo Ministério de Educação.