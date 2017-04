Itapevi realiza espetáculo da Paixão de Cristo em 14 e 15 de abril

A Paixão de Cristo é um espetáculo tradicional em todo o país, e em Itapevi não é diferente. Na cidade, a encenação “Paixão de Cristo: uma história de devoção, amor e fé” será promovida pela Prefeitura nos dias 14 e 15 de abril.

A apresentação acontece às 18h30 no Complexo Desportivo João Salvarani. A expectativa é de que 2,2 mil pessoas assistam ao espetáculo nos dois dias.

“Queremos reforçar os laços religiosos, mas sobretudo mostrar a pujança da arte na cidade de Itapevi", afirma Valéria Rossi, responsável pela programação do espetáculo. "Queremos ficar marcados pela tradição e dedicação na organização dos eventos festivos da cidade”, diz.

Neste ano, 80 atores da Escola Municipal de Teatro e membros de comunidades locais atuarão na história de Jesus de Nazaré. O espetáculo contará ainda com a participação de mais de 30 bailarinos da Escola Municipal Livre de Dança.

A Paixão de Cristo tem ainda ampla equipe de preparação de elenco, composta por profissionais de arte, organização pedagógica, coreógrafos, cenógrafos, figurinistas, designers, dentre outros profissionais. Ao todo, são cerca de 20 profissionais envolvidos na organização. O espetáculo terá direção geral de Hélton Lima, com dramaturgia de Daniel Bernardes.

Para melhor acomodar o público, os portões do ginásio serão abertos 20 minutos antes do início do espetáculo. Haverá um telão do lado de fora do local.

Ainda há vagas para ensaios

A Escola Livre de Teatro de Itapevi ainda realiza os ensaios para a encenação da Paixão de Cristo. Eles acontecem às quintas (18h às 22h) e sextas-feiras (18h às 22h) e aos sábados (18 às 21h), na sede do Departamento de Cultura (Avenida Luiz Manfrinato, 194 - Centro, 2º Andar). E ainda há vagas para os figurantes. Para se inscrever, os interessados devem ir ao local, das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira. As inscrições vão até a próxima segunda-feira (10).

Os ensaios já acontecem há cerca de três meses e o núcleo principal da encenação já foi definido, explica a professora. Ainda assim, é preciso preencher as vagas de figuração. Segundo Valéria, é preciso, neste momento, de homens a partir dos 18 anos para o papel de soldado e de mulheres, acima de 16 anos, para compor o povo.

Vale lembrar que no sábado (8) até 13 de abril, datas que antecedem as apresentações, os ensaios técnicos para o espetáculo do Drama da Paixão de Cristo serão realizados no Complexo Desportivo para ajustar as apresentações. As vagas para encenação estão abertas desde janeiro (https://goo.gl/FRtNPR).

Mais informações sobre as inscrições e vagas abertas podem ser obtidas pelo telefone 4205-1871.