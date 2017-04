Prefeitura realiza curso de vacinação com enfermeiros de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi iniciou nesta sexta-feira (31) o curso de Capacitação em Imunização para enfermeiros e técnicos de enfermagem das unidades de saúde do município. Serão 10 dias de curso, com duração de 40 horas, com o objetivo de qualificar e atualizar os profissionais sobre as técnicas mais modernas e atuais de aplicação de vacinas. São 48 inscritos, entre profissionais da rede e do Hospital Geral de Itapevi, que sedia todo o curso em parceria com a Secretaria de Saúde do município.

A enfermeira coordenadora do programa de Imunização da Prefeitura, Amanda Ruas, explica que o sistema de saúde da cidade aplica 20 tipos diferentes de vacinas. “Mesmo com conhecimento científico e acadêmico, é importante focarmos no manejo da vacina, aplicação e melhoria destes conhecimentos. Isso permite que o profissional chegue mais seguro e preste um serviço melhor”. Amanda esclarece que o curso termina no dia 26 de abril e acontece às segundas, quartas e sextas-feiras.

“Capacitamos profissionais das salas de vacinação dos hospitais, prontos socorros e unidades básicas. A população pode ficar mais segura porque os profissionais estarão ainda mais capacitados para atender”, reforça Amanda.

O curso abordará temas como: Imunologia básica (especialidade biomédica que estuda o conjunto dos mecanismos de defesa do organismo); Organização, Limpeza e Aspectos Técnicos-Administrativos da Sala de Vacinas.

Na parte prática, haverá reforço das técnicas de aplicação de injeções intramuscular, subcutânea e intradérmica. Serão abordados ainda assuntos de sorologia e imunoglobulina. O curso contará ainda com palestras sobre tuberculose, febre amarela, raiva e animais peçonhentos.

Para o diretor de Vigilância em Saúde de Itapevi, André Vieira, a ação irá melhorar a qualidade dos procedimentos. “Pensamos na capacitação sempre que identificamos a necessidade de atualização e fazemos isso para a segurança das pessoas", disse.

"Praticamente todos os coordenadores e chefes das salas de vacina das nossas unidades de saúde estão presentes no curso. Desta forma, eles repassarão as informações e conhecimentos para os demais integrantes das equipes, que assegurarão qualidade e um bom atendimento”, afirmou Vieira.

A secretária de Saúde e Bem Estar, Luiza Nasi, também acompanhou o curso. “É importante que o profissional da saúde seja sempre reciclado e estejam sempre em constante atualização para imprimir melhor qualidade à prestação dos serviços”, disse.