Após visita surpresa, Igor determina reparos urgentes em escola de Itapevi

O prefeito de Itapevi, Igor Soares, fez uma visita surpresa na manhã desta terça-feira (14) ao CEMEB Antônio Carlos Gomes, no bairro Jardim São Luís.

No local, constatou infiltrações em duas salas de aula e a necessidade de consertos no telhado. O prefeito determinou que os reparos na escola fossem iniciados ainda nesta semana.

“Estarei ainda mais presente nas escolas, nas unidades de saúde e conversando com os moradores para conhecer as reais necessidades e dar agilidade às intervenções necessárias”, disse o prefeito após a visita.

Além disso, Igor atendeu a pedido de moradores do bairro e cobrou a Sabesp para que desentupa rede de esgoto na rua da escola. O prefeito solicitou ainda à Secretaria de Infraestrutura que inicie neste mês a limpeza do córrego localizado no limite de Itapevi com Jandira.

Leia para Crianças

Durante a visita à escola, Igor constatou que a merenda está sendo servida de acordo com o contratado pela Prefeitura e aproveitou para ler com alunos da unidade, como parte da campanha “Leia para Crianças”.

Para a diretora da escola, Leni Ribeiro Feitosa, a leitura é fundamental para o desenvolvimento das crianças. “Ao lermos, criamos um engajamento com elas. Ao retornarem para seus lares, as crianças cobrarão dos pais proximidade e pedirão para lerem com eles”, disse.

A opinião foi compartilhada pela secretária de Educação e Cultura, Virgínia Soares. “Todas as escolas estão abraçando a iniciativa e estamos certos de que o retorno já está sendo produtivo”, finalizou a secretária.