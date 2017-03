Prefeito Igor lança campanha de incentivo à leitura em Itapevi

Incentivar o gosto das crianças e jovens de Itapevi pela literatura e disseminar a leitura. Esses são os objetivos da campanha “Leia para Crianças”, lançada nesta segunda-feira (6) pelo prefeito Igor Soares no CEMEB (Centro Municipal de Educação Básica) Evany Camargo Ribeiro, na Chácara Monte Serrat.

“Fiquei surpreso e triste ao saber que algumas crianças não têm leitura de histórias em suas casas. Vamos juntos fazer a diferença”, disse o prefeito, que contou para 18 alunos da pré-escola a história “Zezinho e a Dengue”, sobre a conscientização para combater o mosquito Aedes aegypti.

Para chamar a atenção da população à campanha, o prefeito visitará as 72 escolas municipais para ler às crianças.

A secretária de Educação e Cultura de Itapevi, Virgínia Soares, que também é pedagoga, explicou que o hábito da leitura estimulado em sala de aula pelos professores ajudará no desenvolvimento educacional.

“O poder público dá o pontapé, mas os pais também têm o dever de estimular seus filhos a lerem em casa. Ao darmos o exemplo, a criança será um agente multiplicador e dirá para os pais na sua residência que intensificou a prática da leitura”, afirmou.

“Ao lerem com mais frequência", completou Marlene Pereira da Silva Nascimento, professora e coordenadora da escola, "as crianças melhorarão sua potencialidade com as linguagens orais e verbais, ou seja, irão desenvolver a interpretação do texto, terão maior repertório vocabular e falarão melhor, com mais desenvoltura e facilidade”.

O prefeito almoçou com as crianças, conferiu o cardápio servido e os produtos e serviços licitados e contratados pela Prefeitura. “Vamos fiscalizar a merenda de todas as escolas de Itapevi”, disse. Igor aproveitou para conversar com gestores, coordenadores pedagógicos e professores e discutir os próximos investimentos a serem realizados na educação.