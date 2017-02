Prefeitura de Itapevi promove Copa dos Campeões Municipais

A Prefeitura e a Liga Itapeviense de Futebol promovem na quarta-feira de cinzas (1), a partir das 19h, no Estádio Municipal André Nunes, a abertura da “Copa dos Campeões Municipais”. São nove equipes de futebol masculino amador que participam da competição. Os times são divididos em dois grupos: os dois primeiros colocados de cada chave se classificam e disputam as etapas semifinais e final. Todos jogam em confronto direto. A entrada para assistir às partidas é gratuita.

O jogo de estreia será entre o campeão da competição em 2016, Portela, contra a equipe do Calção Arreado, às 19h30, no Estádio Municipal, onde acontecem todas as partidas da competição. Na quinta-feira (2) jogam Caveira e Teimoso, às 19h30. No domingo (5), haverá quatro partidas. Irão se enfrentar o vice-campeão do ano passado, Rainha, e Vasco, às 9h15, Estrela e Cobreloa, às 11h, Caveira e Vila Nova, às 12h30, e Teimoso e Calção Arreado, às 14h, fechando o dia de competições.

No domingo seguinte (12/03), Calção Arreado e Vila Nova fazem o primeiro jogo do final de semana, às 9h15, e, às 14, Portela e Teimoso duelam. No domingo (19), Teimoso e Vila Nova abrem a rodada, às 9h15. Portela e Caveira disputam, às 12h30. E, no domingo (26), a partir das 9h15, Portela e Vila Nova disputam a partida. O jogo que encerra o dia será entre Caveira e Calção Arreado, às 11h.

A previsão da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude é de que a competição encerre-se na primeira semana de abril.

Segundo o secretário de Esportes, Lazer e Juventude, Cláudio Freitas, o nível técnico dos times é muito bom. “São todas equipes que já foram campeãs da primeira divisão do campeonato municipal de Itapevi. Revelamos talentos e atletas que tem um bom potencial técnico, além de estimularmos a prática de atividades física e lazer na nossa cidade”, declara.

Mais informações sobre a competição e regulamento estão no link https://goo.gl/932oLu.