Itapevi promove o 1º Encontro Hip Hop-Dancehall neste sábado (25)

A cidade de Itapevi realiza neste sábado (25), das 13h às 20h, o 1º Encontro Hip Hop-Dance Hall, no Complexo Desportivo Educacional João Salvarani (Avenida Rubens Caramez, 1000A – Centro). O evento tem entrada gratuita e a estimativa é de que mais de 500 pessoas participem da atividade cultural. O objetivo da Prefeitura é que os encontros possam ser organizados a cada dois meses.

Serão apresentadas quatro modalidades de danças na cidade: hip hop (gênero musical da década de 70 presente nas comunidades jamaicanas, latinas e afroamericanas dos Estados Unidos), dancehall (estilo musical popular jamaicano nascido no fim dos anos 70), jazz funk (sub-gênero do jazz e com característica americana dos anos 70 e início de 80) e lagartixa (estilo ligado ao hip hop e street dance, popularizado em meados de 80 em São Paulo).

Haverá também um workshop e oficinas ministradas por quatro professores coreógrafos para quem quiser aprender mais sobre os estilos musicais. “É uma forma das pessoas saberem mais sobre a cultura da cidade. Pretendemos que bailarinos de nossa e de outras cidades também prestigiem o evento", diz Thomaz Barovic, professor e diretor de dança do Centro de Referência de Juventude (CRJ) e um dos organizadores do evento.

"Queremos que todos conheçam a cultura e a diversifiquem. Não vamos frisar apenas no ballet e no jazz, mas em todos os estilos que pudermos de acordo com as características da cidade”, afirma. A atividade será coordenada pelo CRJ, ligado à Secretaria de Segurança, Trânsito e Transportes de Itapevi.

Barovic pede para que o público chegue, de preferência, com uma hora de antecedência para acomodação e preparativos. No local, há espaços próximos para alimentação. Para obter mais informações e tirar dúvidas sobre o evento, basta ligar no CRJ pelo telefone 4143-6333.

As modalidades oferecidas pelo CRJ podem ser encontradas aqui https://goo.gl/4sqV4x.