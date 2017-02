Igor Soares assina convênio e alunos de Itapevi receberão material didático do SESI

A Prefeitura de Itapevi e o Sistema SESI Educação firmaram, neste sábado (18), convênio que vai permitir que todos os alunos do Ciclo I do Ensino Fundamental, que compreende do 1º ao 5º ano – com idades de 6 a 11 anos – da rede municipal de ensino, passem a contar com material didático fornecido pelo Serviço Social da Indústria (SESI-SP).

"Estamos empenhados desde o primeiro dia em melhorar a educação das crianças de Itapevi e buscávamos material didático com qualidade e preço acessível à realidade do orçamento do município, foi quando tive acesso ao conteúdo produzido pelo SESI. O modelo SESI de educação é referência nacional e vamos oferecer este material aos nossos alunos”, destacou o prefeito Igor Soares.

No Estado de São Paulo, diversas cidades já assinaram a parceria e Itapevi é a primeira da Região Oeste da Grande São Paulo. Além de fornecer o material, a entidade também capacita os professores e gestores da rede (diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos). A iniciativa beneficia 18.231 estudantes, 826 docentes e abrange 42 escolas atendidas pelo sistema.

A assinatura aconteceu na Câmara Municipal de Itapevi e integrou o calendário das comemorações do aniversário de 58 anos da cidade. O responsável pelo Sistema SESI de Ensino, professor Fernando Carvalho, e o prefeito, Igor Soares, oficializaram o acordo em sessão que contou com as presenças da deputada federal Renata Abreu (PTN/Podemos), do deputado estadual, João Caramez (PSDB), e de vereadores e munícipes que prestigiaram a sessão solene de aniversário do município.

A celebração do convênio entre Prefeitura e SESI-SP foi oficializada por meio da Lei 2.434, de 14 de fevereiro deste ano, aprovada pela Câmara Municipal na última semana. A concepção do ensino adotado engloba a aprendizagem por meio da pesquisa, de forma que toda criança e adolescente sejam capazes de apreender diante de condições favoráveis de ensino. A educação proposta será de que os estudantes tomem suas próprias decisões apoiados pelos professores como agentes facilitadores, bem como estejam aptos para problematizar, pensar e propor soluções.

Em 2016, o Sistema SESI-SP de Ensino atendeu 23 Prefeituras, totalizando 106.926 alunos, 461 escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Realizou, ainda, a formação continuada de 6.651 docentes e 979 gestores. O escopo do atendimento prevê também formações específicas de Arte e Educação Física para professores especialistas na área, monitoramento semestrais com coordenadores pedagógicos das escolas de educação infantil e ensino fundamental, além de reunião semestral com entrega de relatórios junto à Secretaria de Educação sobre os avanços e desafios da parceria.

No primeiro ano de convênio, a formação de gestores conta com 296 horas de atividades. Já a formação de docentes abrange carga horária de 192 horas. As reuniões com a secretaria somam 10 horas de atividades. Um total de 498 horas de trabalhos de capacitação e aprimoramento na área de Educação do Município. O SESI-SP emite certificados aos gestores eprofessores que participarem das formações, contribuindo para o currículo e qualificação do corpo técnico da Secretaria de Educação.

O SESI será responsável por entregar à Prefeitura os livros didáticos, que serão distribuídos aos estudantes, professores e gestores. O material didático será entregue em até 20 dias úteis após a assinatura do termo de convênio. Já materiais adaptados (ampliado e braile) podem ter prazo de entrega diferenciado devido à especificidade de produção.