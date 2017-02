Prefeitura de Itapevi abre inscrições para curso de Libras

Interessados em aprender a Língua Brasileira de Sinais já podem se inscrever para o curso de Libras promovido pela Secretaria de Educação e Cultura de Itapevi.

O curso, gratuito, é destinado aos funcionários públicos municipais e à comunidade em geral, que tenham interesse em aprender a linguagem utilizada por deficientes auditivos para a comunicação entre eles e entre surdos e ouvintes.

As inscrições e rematrículas podem ser feitas até às 12h do dia 1º de março pelo link http://goo.gl/TJb5sf.

As aulas acontecem à noite, das 19h às 21h, no Centro Municipal de Formação de Professores Anísio Spínola Teixeira (Rua Professor Irineu Chaluppe, 65, Centro). Às quartas e sextas-feiras, para os alunos do curso básico (iniciantes); às quintas-feiras, para alunos do intermediário; e às segundas-feiras, para alunos do avançado.

O curso, com início previsto para o dia 06 de março e término em novembro, será ministrado pela pedagoga especializada em audiocomunicação Simone Campos, do GAI (Grupo de Apoio à Inclusão). As aulas são divididas em nível básico (120 horas), intermediário (180 horas) e avançado (200 horas).