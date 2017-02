Prefeitura de Itapevi forma primeira turma de inglês de 2017

“Estou me sentindo muito realizada. Nunca me imaginei fazendo um curso de inglês e agora estou me formando no primeiro módulo", disse a cozinheira Leila Maria Lopes, 56, durante a formatura da primeira turma do curso de inglês de 2017, promovido pela Prefeitura de Itapevi. Moradora do Jardim Maristela, Leila era uma das mais entusiasmadas e falou em nome da turma. "A alegria é tanta que não vejo a hora de me inscrever para o segundo”.

Dezenas de pessoas prestigiaram a entrega de certificado para 43 alunos que concluíram a primeira etapa do curso, que faz parte do programa de qualificação profissional da Prefeitura. A cerimônia foi realizada na Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Emprego, na Vila Nova Itapevi.

“Nosso objetivo é facilitar o ingresso dos nossos munícipes no mercado de trabalho e isso só acontece por meio da qualificação”, disse o vice-prefeito Marcos Godoy, o Teco, que representou o prefeito Igor

Soares na solenidade.Danilo Santana Brito, 18, morador do Parque Suburbano, é estudante universitário e avalia como positiva a iniciativa da Prefeitura. “O curso é muito bom, o módulo é curto e isso facilita o aprendizado. Com certeza, vou dar continuidade”.A mesma opinião tem Samuel Vasconcelos, 15, estudante e morador do Alto da Colina. “Os professores são muito atentos e fazem com que o aprendizado seja natural, sem traumas”.

Nos próximos dias, serão abertas as inscrições para o segundo módulo.“Além do inglês, também estamos finalizando detalhes para a realização de outros cursos de qualificação profissional", afirmou Mauro Martins, secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Emprego do município.Os cursos são gratuitos e realizados na sede da secretaria, na Avenida Presidente Vargas, 376. Mais informações podem ser obtidas no (11) 4143-8888.