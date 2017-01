Escola Livre de Teatro de Itapevi abre inscrições de cursos até o dia 20 de janeiro

A Prefeitura de Itapevi está com matrículas abertas para os cursos de teatro e circo até o dia (20/01). As inscrições iniciaram-se no dia 24 de dezembro do ano de 2016 e as vagas são limitadas. A atividade é oferecida pela Secretaria de Educação e Cultura gratuitamente para a população.

“Nosso primeiro e maior objetivo é desenvolver a competência artística, filosófica e cultural da população”, afirma Helton Lima, diretor da Escola Livre de Teatro. “Itapevi é a única cidade da região que possui uma Escola Livre de Teatro com estrutura capaz de oferecer uma formação completa e concisa a crianças e jovens da cidade”.

A Escola Livre de Teatro funciona na avenida Luiz Manfrinato, 194, no 2º andar, no Centro, das 8h às 17h. Aos interessados, é necessário levar cópia da certidão de nascimento ou RG, comprovante de residência e uma foto 3×4. Para menores de 18 anos é necessário a presença de um responsável. Vale destacar que as aulas são oferecidas para crianças a partir de 4 anos de idade e jovens.

As atividades desenvolvidas são compostas por aulas teóricas e práticas. Em prática modular, os professores avaliam o rendimento e aprendizado de cada criança para determinar o avanço das etapas. Mais informações pelo telefone (11) 4205-1871.