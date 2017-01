Prefeitura oferece curso de inglês grátis em Itapevi

Visando o desenvolvimento profissional dos moradores da cidade, a Prefeitura de Itapevi está oferecendo cursos de inglês gratuitos aos munícipes. As aulas são realizadas na Avenida Presidente Vargas, 376, no prédio da Prefeitura.

O material é apresentado em 10 aulas por módulo, dividido em duas aulas por semana. O curso tem duração média de 3 semanas - ao término, os alunos recebem um certificado. Eles também podem continuar estudando em módulos mais avançados.

Para o professor Breno Cogo, o curso é uma ferramenta importante para inserir a população no mercado de trabalho. "O objetivo é melhorar e qualificar o ingresso ou reinserção dos moradores de Itapevi no mercado”, afirma.

Cada aluno recebe uma apostila elaborada pelos próprios professores, que fazem um acompanhamento contínuo de acordo com avanço de cada estudante. Todos passam por avaliações de aprendizado. "O curso é um diferencial competitivo", diz Cogo. “É uma opção que abre novas possibilidades”, diz.

“Já percebo as mudanças na minha vida profissional e pessoal", conta Danilo Brito, 18, morador do Parque Suburbano II. As aulas têm melhorado sua pronúncia, diz o estudante. "O curso agrega muito”, afirma.

Moradora do Jardim Maristela, a cozinheira Leila Maria Lopes diz “buscar renovação todos os dias”. Aos 56 anos, Leila vê no conhecimento adquirido sua principal conquista.

“Espero que a Prefeitura continue promovendo cursos cada vez melhores", afirma.

Para se inscrever, basta ir até a sede da Secretaria, na Avenida Presidente Vargas, 376, munido de RG, CPF e comprovante de residência e ter acima de 14 anos. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mais detalhes podem ser obtidos no setor de Qualificação da Secretaria ou pelo telefone (11) 4143 – 8888.

SERVIÇO

Curso de Inglês da Prefeitura de Itapevi

Quem pode: maiores de 14 anos

Onde: Avenida Presidente Vargas, 376

Quando: de segunda a sexta, das 8h às 17h (horário para inscrições)

Contato: (11) 4143 – 8888

Documentos exigidos: RG, CPF e comprovante de residência

Fotolegenda: Divulgação/PMI