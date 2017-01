O atual prefeito Igor Soares sai em ataque ao ex-prefeito Jaci Tadeu e faz falsas acusações.

O prefeito Igor Soares publicou um video em sua página no Facebook no dia 04 de janeiro com as seguintes alegações: que teria apurado mais de 34 milhões de dividas deixado pelo governo anterior, em seguida questionou um rombo de 7 milhões na previdência da prefeitura e foi mais longe tranquilizando a população em relação ao problema do abastecimento das viaturas e ambulância na cidade, e que os funcionários públicos ficassem tranquilo que iria fazer o possível para cumprir com seus salários.

Após a denuncia gravíssima feita e com uma grande repercussão, só restou fazer uma investigação para apurar maiores dados e qual não foi a surpresa… Situação Financeira consolidada da Prefeitura de Itapevi em 31/12/2016 Saldo bancario R$ 39.398.790,00

Dividas R$ 34.753.610,00

Saldo Positivo R$ 4.645.120,00 Veja onde começa as mentiras e calunias, em seguida questionado sobre o rombo da previdência descobrimos que existe um parcelamento aprovado pela câmara dos vereadores em 60 parcelas a vencer e nenhuma vencida tudo dentro da lei, confira a situação atual do Itapeviprev Previdência dos servidores da prefeitura de Itapevi: Em 2004 o valor era de R$ 3.685,039,29

Em 2016 o valor saltou para R$ 294.392.989,54 que representa um aumento em 7.888%

Créditos da prefeitura devidamente constituído (Valores a receber) 2004- R$ 51.035.712,26

2016- R$ 343.682.445,46 Entre 2004 e 2016, houve um acréscimo de valores a receber pela prefeitura na quantia de R$ 343 milhões de reais o que significa sobre o valor de 2004 um aumento de 673%. E ai prefeito será que não consegue pagar a divida de R$ 7 Milhões mostre onde esta o arrombo para o povo e os funcionários públicos pare de criar fantasmas e denegrir a imagem de pessoas com caracter. Pasmem agora, como um prefeito que se diz preparado para administrar uma cidade não confere um contrato e sua vigência e sai falando besteira . Que será matéria que o ministério publico deva averiguar quais as providencias tomadas pelo prefeito eleito . Entenda o corte dos combustíveis: Existe um contrato em vigência feito pelo ex prefeito Jaci Tadeu, neste contrato a empresa de combustível deveria entregar o referido produto independente de atraso nos pagamentos até porque o contrato e claro e tem suas clausulas no contrato rezava que a prefeitura poderia atrasar até 90 dias e o posto teria que atender este contrato passa até pelo tribunal de contas de Sao Paulo, realmente é sabido que a prefeitura estava atrasada em 21 dias apenas é lógico que com um espetáculo seria muito bom o quanto pior melhor, dizer o que foi dito do ex prefeito inclusive com vários ataques a sua honra e moral expondo a população e até alarmando os bandidos. após o circo armado resolveram verificar o contrato e a empresa de imediato teve que fornecer combustível para a prefeitura. Ai fica uma duvida será inexperiência ou sacanagem, e quero saber senhor prefeito Igor se o senhor fez uma multa a esta empresa por ter violado o contrato ou o sr prevaricou e se tomou as providencias deve vim a publico se desculpar tanto com a população quanto o ex prefeito Jaci Tadeu. Só a titulo de conhecimento para a população não ficar na desinformação e virar refém de políticos aqui vai algumas informações muito importantes, Precatórios (dividas judiciais da prefeitura) 2004 - R$ 14.199.255,63

2016 R$ ZERO Quitado. Numero de empresas ativas no municipio de Itapevi. Até 2004 - 3.000

em 2016 - 10.000

ocorrendo um aumento de 233% O Ranking do Estado de Sao Paulo da participação das 645 prefeituras na distribuição da cota parte do ICMS, Itapevi aparece: 2006 - 51

2015 - 22 falta computar o indice de 2016. Considerando a evolução dos indices referente a participação da cota do ICMS com vista a brande Sao Paulo (39 cidades), Itapevi consta : 2004 - 21 colocado

2016 - 2 colocado. Tem muito mais. deixarei a disposição a quem interessar e lembrando que são fontes da Secretaria da Fazenda Do Estado de Sao Paulo. Prefeito Igor Soares, desça do palanque que as eleições acabaram!!! Chega de publicidade e trabalhe mostra seus índices, como fez o ex-prefeito Jaci Tadeu; se é que vai conseguir ultrapassar. Torcemos que ultrapasse, pois a população merece, mas com verdades e não mentiras. Nilton Ramos