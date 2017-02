Aluga-se Escritório mobiliado no Edifício Premier– Itapevi - SP.

Código do imóvel número 103.

Valor: R$ 2.800,00. (Com condomínio e IPTU).

Área: 71 m².

Garagem: 01 vaga.

Descrição: Excelente sala comercial instalada no 12˚ andar do Edifício Premier, de 12 andares, com 71 m², 02 banheiros, mini copa, área de recepção, 02 aparelhos de ar condicionado, totalmente mobiliado.

Excelente para:

· Escritório de Advocacia,

· Escritório de Contabilidade,

· Escritório de Corretores de Seguros,

· Escritório de Despachante,

· Consultórios Médico.

Contato:

Telefone (11) 4141-6608.

Email: Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo.

Confira as fotos!!!