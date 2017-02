Itapevi Notícias

Prefeitura de Itapevi recolhe 80 toneladas de lixo em mutirão contra a dengue A Prefeitura de Itapevi realizou neste sábado (28) o segundo mutirão de combate à dengue, desta vez no bairro Vila Santa Rita. Cerca de 100 trabalhadores, entre agentes de saúde e profissionais de limpeza, participaram da ação. Leia mais... Prefeitura de Itapevi recadastra servidores para combater fraudes Para combater fraudes e extinguir a possibilidade de ter funcionários "fantasmas", a Prefeitura de Itapevi iniciou nesta semana o recadastramento de todos os servidores públicos do município. A ação começou na segunda-feira (23) e segue até sexta-feira (27), no Ginásio de Esportes de Itapevi do Complexo Desportivo Educacional João Salvarani. Leia mais...

Campanha contra a dengue já vistoriou quase 5 mil casas em Itapevi A Prefeitura segue firme no combate ao mosquito da dengue. Em 20 dias de campanha contra o Aedes Aegypti, 4.417 casas de diversos bairros da cidade foram visitadas por equipes da gestão municipal, que também bloquearam 221 criadouros do mosquito. Os dados são desta quinta-feira (26). Leia mais... Prefeitura de Itapevi busca parceria com Exército para combate à dengue A Prefeitura de Itapevi solicitou ao Exército reforços para combater o mosquito da dengue e estabelecer ações preventivas no município. O pedido foi feito nesta terça-feira (24) pelo prefeito Igor Soares ao tenente-coronel, Marcelo Paiva, do 20º GACL (Grupo de Artilharia de Campanha Leve), durante encontro no Grupamento Raposo Tavares, em Barueri. Também participaram da reunião o major, Anderson Iwamoto, e o tenente, Francisco Gamboa. Leia mais...