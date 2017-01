Itapevi Notícias

Prefeito, vice-prefeito e vereadores são diplomados em Itapevi O prefeito eleito em Itapevi, Igor Soares (Podemos), o vice-prefeito, Teco (PSD), e os 17 vereadores escolhidos pelos Itapevienses no pleito municipal de 2016 foram diplomados nesta sexta-feira, 16, no Fórum da cidade. Os vereadores, o prefeito e o vice-prefeito vão governar o município entre 2017 e 2020. Leia mais... Igor Soares reduz de 20 para 16 o número de secretarias em Itapevi A primeira medida de austeridade do governo Igor Soares (Podemos), em Itapevi, está sendo tomada antes mesmo do início oficial dos trabalhos. Trata-se da redução do número de secretarias, que passará de 20 para 16. “Queremos uma administração eficiente, que atenda todos os públicos e ao mesmo tempo proporcione economia dos recursos públicos. Vivemos momento de crise no país, e em Itapevi não é diferente. Precisaremos conter gastos para investir mais em obras, saúde, educação e bem-estar”, destacou o prefeito eleito. Leia mais...

Prefeitura de Itapevi realiza encerramento do curso de libras Na última quarta-feira (07), a Prefeitura de Itapevi por intermédio da Secretaria da Educação realizou a conclusão do curso de libras. A ação aconteceu no centro Municipal de Formação de Professores Anísio Spínola Teixeira. Leia mais... Prefeitura de Itapevi realiza encerramento do Programa Educação Infantil 2016 Na última quinta-feira (08) aconteceu em Itapevi, o encerramento do Programa Educação Infantil, uma parceria entre a Prefeitura e o Instituo Avisa Lá. O Programa, que acontece por meio da Secretaria de Educação, é realizado desde 2015 e contou com a participação de funcionários do setor, gestores das unidades escolares, como coordenadores, diretores e professores. Porém, a vigência da parceria, irá até dezembro de 2017, com uma nova etapa dando continuidade ao programa. Leia mais...