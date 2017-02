Itapevi Notícias

Vereadora Tininha retoma o Feirão do emprego em Itapevi A busca por uma recolocação profissional não está fácil no país. Devido esse cenário, a vereadora Tininha retomou o Feirão do Emprego Itapevi para auxiliar os trabalhadores da cidade e região que buscam vagas de emprego. Leia mais... Câmara de Itapevi retoma sessões no dia 7 de fevereiro A Câmara Municipal de Itapevi abre as atividades legislativas ordinárias de 2017 na próxima terça-feira, 7, após o recesso iniciado em dezembro do ano passado. A primeira sessão está marcada para às 9 horas, no Plenário Bemvindo Moreira Nery. Leia mais...

Venha visitar Kalapalos Durante o mês de fevereiro a Câmara Municipal de Itapevi receberá a exposição do fotógrafo Roque Santos, que em agosto de 2015 registrou sua experiência durante o Festival Kurap. Na exposição Roque retrata o cotidiano e a manifestação cultural desse povo pouco conhecido. Leia mais... Prefeitura de Itapevi forma primeira turma de inglês de 2017 “Estou me sentindo muito realizada. Nunca me imaginei fazendo um curso de inglês e agora estou me formando no primeiro módulo", disse a cozinheira Leila Maria Lopes, 56, durante a formatura da primeira turma do curso de inglês de 2017, promovido pela Prefeitura de Itapevi. Moradora do Jardim Maristela, Leila era uma das mais entusiasmadas e falou em nome da turma. "A alegria é tanta que não vejo a hora de me inscrever para o segundo”. Leia mais...