Itapevi Notícias

O prefeito Igor Soares publicou um video em sua página no Facebook no dia 04 de janeiro com as seguintes alegações: que teria apurado mais de 34 milhões de dividas deixado pelo governo anterior, em seguida questionou um rombo de 7 milhões na previdência da prefeitura e foi mais longe tranquilizando a população em relação ao problema do abastecimento das viaturas e ambulância na cidade, e que os funcionários públicos ficassem tranquilo que iria fazer o possível para cumprir com seus salários.